Напавшего на аптекаршу мужчину арестовали в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Московская область, Химки, Молодёжная улица Карта всех событий

Сотрудники МВД России по Московской области арестовали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на аптеку. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападавший ночью ворвался в здание аптеки, в подсобном помещении нашел аптекаршу и несколько раз ударил ее ножом. Затем он взял из кассы 35 тысяч рублей и скрылся. Потерпевшую госпитализировали.

Сотрудники МВД установили личность нападавшего и, при помощи Росгвардейцев, задержали его в Химкинском хостеле. У него в комнате были найдены нож и одежда, в которой он был во время нападения.

Злоумышленника взяли под стражу. В его отношении возбудили дело по статье «Разбой», уточнила Ирина Волк.

Немногим ранее продающего наркотики мужчину задержали в Химках. В ходе обыска у подозреваемого обнаружили пакет с запрещенными веществами. В квартире у мужчины нашли еще пять подобных пакетов. После химического исследования стало ясно, что молодого человека изъяли около 400 грамм мефедрона.

27 января пытавшегося провезти марихуану в кроссовках американца арестовали в Москве.