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Количество погибших в пьяных ДТП снизилось на 20 процентов в 2021 году

Георгий Соланович

Происшествия
Количество погибших в пьяных ДТП снизилось на 20 процентов в 2021 году
Фото: Depositphotos

Количество смертельных ДТП с пьяными водителями снизилось примерно на 20 процентов. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Общее количество ДТП с нетрезвыми автовладельцами снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

Также в 2021 году было пресечено более 25 тысяч фактов управления машиной в пьяном состоянии. В Тelegram-канале уточнили, что в половине из этих случаев водители отказывались проходить медицинское освидетельствование.

Статистика ГИБДД

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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