Эксперты: В ужесточении ограничений нет смысла — госпитализация остается на низком уровне

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Действующие на сегодняшний день ограничения по коронавирусу в Москве позволяют держать ситуацию под контролем, поэтому необходимости во введении в городе локдауна или других жестких ограничений нет. Такое мнение высказали эксперты сферы услуг, а также другие представители бизнес-сообщества столицы.

Так, например, за 27 января с коронавирусом были госпитализированы только 1383 человека. Это меньше, чем днем ранее, и всего 5,8 процента от количества заболевших.

Как сообщил политолог Олег Матвейчиков, никакой необходимости вводить в Москве более жесткие ограничения нет. По его словам, система здравоохранения в городе прекрасно справляется с нынешней нагрузкой. Кроме того, подчеркнул он, новые штаммы коронавируса до России доходят с опозданием.

— Это дает возможность смотреть на меры других стран и принимать наиболее эффективные шаги, — заявил он.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин поддерживает это мнение и считает, что уже существующих мер вполне хватает, чтобы контролировать ситуацию в столице.

— Ограничения все соблюдают, мы стараемся доносить до наших покупателей и нашего персонала необходимость соблюдения требований и распоряжений правительства Москвы и Роспотребнадзора, соблюдения антиковидных мероприятий по сокращению числа заболевших, — рассказал он.

Он также отметил, что в его сети магазинов предусмотрены бесплатные маски, перчатки и санитайзеры.

Мнение о том, что введение более жестких мер ничего не принесет, высказал владелец ресторана Pescatore и сети мясных ресторанов Goodman Андрей Зайцев.

— Ужесточение антиковидных мер принесет ресторанам новые убытки, так как из-за коронавируса и так меньше стали ходить в рестораны, — считает он.

Ресторатор Вячеслав Мартыненко заявил, что более жесткие меры сильно ударят по малому и среднему бизнесу столицы. По его словам, достаточно носить маски и соблюдать другие меры предосторожности.

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Накануне мэр города Сергей Собянин сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве может продлиться еще две недели. По его словам, за последние две недели количество заболеваемости коронавирусом в городе увеличилось примерно в пять раз. Он также отметил, что ситуация с коронавирусом в столице развивается по «европейскому сценарию».