Кардиолог назвала эффективные способы разжижения крови

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Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о том, какие эффективные методы разжижения крови существуют.

Она отметила, что главное негативное последствие густой крови — тромбоз, который может угрожать жизни пациента. Избежать катастрофы помогают антикоагулянты и антиагреганты. Но у этих препаратов есть и обратная сторона: образование язв и кровотечений, поэтому к приему и назначению таких лекарств нужно относиться ответственно. Самостоятельно назначать себе подобного рода препараты нельзя.

При этом есть более щадящие методы, которые подходят всем.

— Во-первых, нужно пить достаточное количество воды. Это где-то около полутора литров воды в сутки. Желательно, чтобы это было без учета чая, кофе и первых блюд. Надо сдать клинический анализ крови и посмотреть такой показатель как гематокрит, и если он выше нормы, то кровь густая, и жидкости вы пьете мало, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Алкоголь также сгущает кровь. Допускается не более одного-двух бокалов красного вина за один прием. Пиво особенно вызывает обезвоживание и сгущение крови, поэтому его лучше исключить.

— От курения отказаться надо полностью. Никотин повышает вязкость крови сам по себе. Это касается всех сигарет, в том числе и электронных. Также следует сократить число потребляемой соли — до пяти граммов в сутки. Исключите полуфабрикаты, соленья, консервы. Там есть и соль, и сахар. Кровь от этих продуктов становится как густой сироп. Вязкость усиливается еще и при большом употреблении углеводов, — объяснила врач.

К правильному питанию для наилучшего эффекта нужно подключить спорт и частые прогулки на свежем воздухе, а также контролировать уровень стресса, так как при волнении вырабатывается адреналин, который увеличивает вязкость крови.

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