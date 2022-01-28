Китайские астрологи рассказали, представителям каких знаков повезет в феврале

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Китайские астрологи выяснили, что последний месяц зимы окажется наиболее успешным для трех знаков восточного гороскопа. Их представители смогут добиться желаемого и в личной жизни, и в карьере.

Так, удача улыбнется тем, кто родился в год Кролика. По словам астрологов, в их жизни начнется новый этап, который будет радовать хорошей прибылью и процветанием. Февраль принесет материальные блага, а также подарит счастье в личной жизни.

Повезет и рожденным в год Овцы. Они смогут хорошо заработать, рассчитаться со своими долгами и решить другие проблемы. Возможно продвижение по карьерной лестнице.

Положительные эмоции принесет февраль тем, кто родился в год Свиньи. У них произойдет множество небольших, но положительных перемен. Но астрологи не советуют терять голову от счастья, а придерживаться принципа умеренности и контролировать свои эмоции, передает издание «Профиль».

До этого астролог составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль. Так, Овны смогут начать отношения с теми, кто им давно нравится. Некие обстоятельства помогут им раскрыться перед потенциальным партнером и прояснить намерения.