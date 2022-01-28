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«Мы давно расстались»: Юлия Александрова подтвердила развод с Жорой Крыжовниковым

Евгений Белоусов

Общество
«Мы давно расстались»: Юлия Александрова подтвердила развод с Жорой Крыжовниковым
Фото: РИА Новости

Слухи о том, что актриса и звезда фильма «Горько!» Юлия Александрова разводится со своим мужем, режиссером Жорой Крыжовниковым появились еще в 2020 году. Как оказалось, слухи были не беспочвенными. Актриса наконец подтвердила развод с мужем.

— Это нужно сказать. Потому что нужно. Мы давно расстались с мужем, почти год как разведены, — сообщила актриса у себя в Instagram.

По ее словам, расстались они с Крыжовниковым мирно. Пара постаралась сохранить хорошие отношения ради их подрастающей дочери Веры, которая родилась в 2010 году.

— Не грустите. Для кого-то это будет новостью, кто-то об этом знает давно, тем не менее всем — мира, добра, здоровья! Не зовите нас вместе на передачи и интервью, — написала Александрова.

После громкого признания актрисы ее поддержали подписчики.

«Всегда приятно, когда люди не обесценивают все, что было и есть. Остаются в добрых отношениях»; «Вы все сделали правильно»; «У каждого свой путь, своя дорога и свой рай», — написали поклонники Александровой в комментариях под публикацией.

В декабре сообщалось, что Александрова попала в больницу с сотрясением мозга после неудачного катания на «ватрушке».

Осенью стало известно, что Юлия Александрова сыграет роль Дарьи Облонской в первом российском сериале от Netflix «Анна К» по мотивам романа «Анна Каренина» Льва Толстого.

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