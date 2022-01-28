Эксперт оценил возможный ущерб от «газовых санкций» против России

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Эксперт по энергетике Игорь Юшков прокомментировал сообщения о разработке Британией и Евросоюзом рестрикций против проектов в России в сфере добычи голубого топлива.

Он подчеркнул, что западные санкции против газовой отрасли России могут заставить иностранный бизнес покинуть нашу страну и в конечном счете это ударит по всем, включая Штаты.

— У нас есть иностранный бизнес, он участвует в крупных проектах. Ни ему, ни нам не хотелось бы, чтобы он уходил. Это было бы очень болезненно для всех, — отметил эксперт в комментарии Взгляд.ру.

Пока точно неизвестно, какие ограничительные меры могут быть приняты, но главное — чтобы они не означали полный запрет на участие иностранцев в уже активных российских проектах, добавил Юшков.

Запрет на поставку технологий отечественным проектам не так страшен, как полный вывод зарубежных партнеров с российского газового рынка.

Ранее эксперты британской аналитической компании Vortexa сообщили, что если страны Европы введут нефтяные санкции в отношении России, то они потеряют гораздо больше, чем она.