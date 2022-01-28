Строительство дома по программе реновации завершили в Нагорном районе

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Симферопольский проезд, 7/1 Карта всех событий

Завершено строительство дома на 66 квартир по программе реновации в Нагорном районе. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) в пятницу, 28 января.

— Завершено строительство жилого дома по программе реновации в районе Нагорный на юге Москвы. Объект возведен по адресу Симферопольский проспект, владение 7, строение 1, — сообщает Мосгосстройнадзор.

В сообщении говорится, что в 12-этажной новостройке площадь жилого фонда составляет 3,9 тысячи квадратных метров. Отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первый этаж здания нежилой, там смогут разместиться объекты инфраструктуры и центр информирования по переселению. Также предусмотрен подземный паркинг на 26 машино-мест. На придомовой территории выполнено благоустройство с детской площадкой и озеленением.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что по результатам итоговой проверки комитет выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Сейчас дом готовится к вводу в эксплуатацию, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации. На всех этапах к проверкам жилого дома привлекался центр экспертиз, специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов, — добавил Войстратенко.

Новостройка по программе реновации жилищного фонда в Москве появится на Сиреневом бульваре, о чем сообщил глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов.