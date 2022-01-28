Рафик Загрутдинов: Дом по программе реновации построят на Сиреневом бульваре до конца года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сиреневый бульвар, владение 4/1 Карта всех событий

Новостройка по программе реновации жилищного фонда в Москве появится на Сиреневом бульваре. Об этом сообщил глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время ведутся фасадные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, — уточнил он.

В доме из двух корпусов предусмотрено 840 квартир, большинство из которых — однокомнатные. 12 жилых помещений оборудуют под нужды горожан с ограниченными возможностями здоровья.

Фасады дома выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. Первые этажи отдадут под технические помещения. Также в новостройке оборудуют лифтовой холл, помещение для консьержа, зону для хранения уборочного инвентаря и почтовые ящики.

Дворовую территорию новостройки тоже благоустроят. Специалисты планируют установить здесь площадки для спорта и игр, высадить деревья и разбить цветники. Более того, будет оборудована плоскостная парковка.

Недавно стало известно, что реконструкцию и благоустройство Шелепихинской набережной в Москве планируют завершить в 2024 году.