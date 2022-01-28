Концерт «Крылатов-Гала» пройдет в Московской Консерватории 23 февраля

Фото: Пресс-служба Ансамбля духовной музыки «Благовест».

23 февраля, в день рождения великого музыкального сказочника Евгения Крылатова, на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории прозвучат его самые популярные песни: «Прекрасное далеко», «Три белых коня», «Крылатые качели» и многие другие. На сцене выступят музыканты Московского ансамбля духовной музыки «Благовест».

Артисты продемонстрируют и сцены из мюзиклов «Русалочка» и «Дюймовочка». Специальной гостьей концерта станет неподражаемая актриса Екатерина Гусева.

— В сказке всегда заложены основные понятия о добре и зле, приобрести которые совершенно необходимо ещё в самом младенческом возрасте. А уж сказки Андерсена насквозь пронизаны христианскими мотивами. «Благовест» уже представлял свое прочтение таких сказок, как «Ночь перед Рождеством», «Снегурочка", «Сказка о рыбаке и рыбке»... И вот теперь - творчество Е.П.Крылатова с его «Дюймовочкой" и «Русалочкой», замечательными современными волшебными историями, — отметил композитор Антон Висков.