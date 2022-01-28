Количество проходящих практику студентов в ЦППК удвоится в 2022 году

Фото: Twitter/ЦППК

За 2021 год кафедра КЖГТ «Эксплуатация подвижного состава железных дорог» разработала программу «Карьерный экспресс», а практику в компании прошли 172 студента Колледжа железнодорожного транспорта. Об этом в пятницу, 28 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ЦППК.

Как рассказал начальник отдела управления персоналом АО «Центральная ППК» Евгений Шестухин, в 2022 году планируется, что практику пройдут еще 429 студентов.

— Формат базовой кафедры был выбран, чтобы компания и учебное заведение могли совместно решать образовательные и производственные вопросы. Год совместной работы показал: сотрудничество получилось максимально продуктивным, — добавил он.

Отмечается, что сотрудничество с Колледжем железнодорожного и городского транспорта началось в 2018 году, а кафедра была открыта в январе 2021 года. Представители компании принимают участие в разработке учебных планов и материалов. Студенты базовой кафедры по специальностям «Машинист локомотива» и «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» проходят в подразделениях управления эксплуатации подвижного состава ЦППК производственную практику.

Кроме того, базовая кафедра ЦППК в КЖГТ позволила реализовать уникальный проект по подготовке будущих железнодорожников — «Карьерный экспресс». Он дает возможность получить за время обучения сразу три железнодорожные профессии.

Ранее стало известно, что ЦППК отремонтирует восемь железнодорожных станций в Подмосковье в 2022 году. В планах на этот год капитальный ремонт одной платформы на станции «Снегири», платформы на станции «Чехов», одной платформы в Кореневе и двух в Орехово-Зуеве.