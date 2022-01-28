Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Количество проходящих практику студентов в ЦППК удвоится в 2022 году

Евгений Белоусов

Город
Количество проходящих практику студентов в ЦППК удвоится в 2022 году
Фото: Twitter/ЦППК

За 2021 год кафедра КЖГТ «Эксплуатация подвижного состава железных дорог» разработала программу «Карьерный экспресс», а практику в компании прошли 172 студента Колледжа железнодорожного транспорта. Об этом в пятницу, 28 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ЦППК.

Как рассказал начальник отдела управления персоналом АО «Центральная ППК» Евгений Шестухин, в 2022 году планируется, что практику пройдут еще 429 студентов.

— Формат базовой кафедры был выбран, чтобы компания и учебное заведение могли совместно решать образовательные и производственные вопросы. Год совместной работы показал: сотрудничество получилось максимально продуктивным, — добавил он.

Отмечается, что сотрудничество с Колледжем железнодорожного и городского транспорта началось в 2018 году, а кафедра была открыта в январе 2021 года. Представители компании принимают участие в разработке учебных планов и материалов. Студенты базовой кафедры по специальностям «Машинист локомотива» и «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» проходят в подразделениях управления эксплуатации подвижного состава ЦППК производственную практику.

Кроме того, базовая кафедра ЦППК в КЖГТ позволила реализовать уникальный проект по подготовке будущих железнодорожников — «Карьерный экспресс». Он дает возможность получить за время обучения сразу три железнодорожные профессии.

Ранее стало известно, что ЦППК отремонтирует восемь железнодорожных станций в Подмосковье в 2022 году. В планах на этот год капитальный ремонт одной платформы на станции «Снегири», платформы на станции «Чехов», одной платформы в Кореневе и двух в Орехово-Зуеве.

Читайте также:
ЦППК практика Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте