Мясников описал порядок действий при первых признаках «омикрона»

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Телеведущий и врач Александр Мясников описал способы лечения при появлении первых симптомов штамма коронавируса «омикрон».

При повышении температуры до 38 градусов и выше следует принимать парацетамол, посоветовал он. Максимальная дозировка препарата, по его словам, не должна превышать три грамма в сутки.

Обратиться ко врачу, считает он, следует, если высокая температура держится продолжительное время и не сбивается жаропонижающими препаратами. В случае насморка следует промывать нос аптечными соляными растворами, добавил Мясников.

Боль и першение в горле нельзя лечить антибиотиками, так как они не действуют на вирусы, предупредил врач. Мясников также предостерег от приема стероидных гормонов и кроворазжижающих препаратов, отмечает «АиФ».

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26 января Мясников заявил, что массовое тестирование на коронавирус следует отменить в России из-за штамма «омикрон». Причина этого заключается в том, что они больше не работают, считает он.

Новый вариант является «просто ОРЗ», от него не умирают, поэтому от тестирования нет «выхлопа», добавил врач. Цепочку распространения «омикрона», по его словам, не получится прервать таким способом. Тесты следует оставить для выраженных случаев в больницах, когда важно знать, какой возбудитель вызвал пневмонию, подчеркнул он.