Большой театр объявил об отмене концерта «Актеры и роли» 29 января

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Под некоторыми картинами в музее установлены специальные колбочки с ароматными жидкостями. Так посетитель может не только увидеть картину, но и почувствовать связанный с ней аромат.

Например, для картины с портретом Анны Ахматовой специально был воссоздан аромат, который, предположительно, соответствовал запаху духов поэтессы. Этим занимаются искусствоведы и парфюмеры.