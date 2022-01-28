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Большой театр объявил об отмене концерта «Актеры и роли» 29 января

Иван Юминов

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Большой театр объявил об отмене концерта «Актеры и роли» 29 января
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Концерт «Актеры и роли» на Камерной сцене Большого театра, намеченный на 29 января, отменен. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 28 января.

— Концерт «Актеры и роли», который должен был состояться 29 января, отменяется. Билеты, приобретенные в кассах Большого театра (с оплатой как по наличному, так и безналичному расчету), подлежат возврату, — говорится в сообщении.

Вернуть билеты можно будет с 26 января, а также в течение десяти дней после 29 января. Средства, потраченные на их покупку на сайте театра, будут возвращены на банковские карты, отмечается на странице Большого в социальной сети «ВКонтакте».

27 января сообщалось, что Музей русского импрессионизма старается развивать интерактивность и инклюзивность своих экспозиций. Так, например, там можно увидеть картины, дополненные запахом.

Под некоторыми картинами в музее установлены специальные колбочки с ароматными жидкостями. Так посетитель может не только увидеть картину, но и почувствовать связанный с ней аромат.

Например, для картины с портретом Анны Ахматовой специально был воссоздан аромат, который, предположительно, соответствовал запаху духов поэтессы. Этим занимаются искусствоведы и парфюмеры.

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