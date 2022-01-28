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СК возбудил дело после инцидента с Ми-8 в Ульяновской области

Иван Юминов

Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с Ми-8 в Ульяновской области
Фото: СК РФ

Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Ульяновской области. Об этом сообщили в ГВСУ СК в пятницу, 28 января.

— По предварительной информации, вертолет осуществлял перелет с аэродрома поселка Мулино Нижегородской области в Ульяновскую область, на борту вертолета находилось три члена экипажа. В настоящее время известно, что один член экипажа погиб, — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним». Расследование в его рамках продолжается, отмечается на сайте ГВСУ СК.

18 января вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Борт не дотянул до посадочной площадки около 150 метров и сел, повредив стабилизатор.

Ми-8 сел примерно в 120 метрах от вертодрома на снег в районе поселка Варандей, уточнили в региональном МЧС. На борту было 11 человек, в результате инцидента никто не пострадал.

Вертолет следовал с нефтяной платформы «Приразломная» в Варандей. По предварительным данным, причиной ЧП стал буран.

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