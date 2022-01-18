Фото: Минобороны РФ

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во вторник, 18 января.

— Вертолет не дотянул до посадочной площадки около 150 метров и сел, повредив стабилизатор. Сам корпус остался цел, — говорится в сообщении.

Ми-8 сел примерно в 120 метрах от вертодрома на снег в районе поселка Варандей, уточнили в региональном МЧС. На борту было 11 человек, в результате инцидента никто не пострадал.

Вертолет следовал с нефтяной платформы «Приразломная» в Варандей. По предварительным данным, причиной ЧП стал буран, отмечает ТАСС.

27 декабря 2021 года вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода.

По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска. После сообщений об аварийной посадке к месту происшествия выдвинулись спасатели.

На борту находились два человека, они вышли на связь. 28 декабря спасатели обнаружили вертолет, он находился возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.