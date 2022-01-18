Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

Иван Юминов

Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе
Фото: Минобороны РФ

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во вторник, 18 января.

— Вертолет не дотянул до посадочной площадки около 150 метров и сел, повредив стабилизатор. Сам корпус остался цел, — говорится в сообщении.

Ми-8 сел примерно в 120 метрах от вертодрома на снег в районе поселка Варандей, уточнили в региональном МЧС. На борту было 11 человек, в результате инцидента никто не пострадал.

Вертолет следовал с нефтяной платформы «Приразломная» в Варандей. По предварительным данным, причиной ЧП стал буран, отмечает ТАСС.

27 декабря 2021 года вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода.

По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска. После сообщений об аварийной посадке к месту происшествия выдвинулись спасатели.

На борту находились два человека, они вышли на связь. 28 декабря спасатели обнаружили вертолет, он находился возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.

Читайте также:
Вертолеты Ямало-Ненецкий автономный округ Авиация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте