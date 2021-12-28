Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спасатели нашли упавший в Удмуртии вертолет Ми-2

Юлия Курганова

Происшествия
Спасатели нашли упавший в Удмуртии вертолет Ми-2
Фото: Минобороны РФ

Спасатели в понедельник, 28 декабря, обнаружили место падения вертолета Ми-2 в Удмуртии. Он упал возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.

Известно, что пилот смог выйти на связь со спасателями и сообщить о произошедшем. По предварительной информации, Ми-2 попал в снежный вихрь, после чего рухнул в сугробы.

Оба человека, которые находились на борту вертолета, переданы медикам. Поисковые работы завершены, спасатели деблокировали пострадавших, зажатых в разбитой кабине вертолета, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

СМИ сообщили, что пилот при осмотре врачами скорой помощи скончался, пассажира готовят к транспортировке в больницу в Завьялово, уточнили в Telegram-канале Shot.

27 декабря вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска.

К месту падения выдвинулись спасатели. На борту находились два человека, они вышли на связь.

По факту инцидента проверку инициировали в СК. Командир судна сообщил о нештатной ситуации перед потерей связи. Следователи выехали на место инцидента с целью выяснения обстоятельств происшествия.

Читайте также:
аварийная посадка Вертолеты Удмуртия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте