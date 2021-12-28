Спасатели нашли упавший в Удмуртии вертолет Ми-2

Фото: Минобороны РФ

Спасатели в понедельник, 28 декабря, обнаружили место падения вертолета Ми-2 в Удмуртии. Он упал возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.

Известно, что пилот смог выйти на связь со спасателями и сообщить о произошедшем. По предварительной информации, Ми-2 попал в снежный вихрь, после чего рухнул в сугробы.

Оба человека, которые находились на борту вертолета, переданы медикам. Поисковые работы завершены, спасатели деблокировали пострадавших, зажатых в разбитой кабине вертолета, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

СМИ сообщили, что пилот при осмотре врачами скорой помощи скончался, пассажира готовят к транспортировке в больницу в Завьялово, уточнили в Telegram-канале Shot.

27 декабря вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска.

К месту падения выдвинулись спасатели. На борту находились два человека, они вышли на связь.

По факту инцидента проверку инициировали в СК. Командир судна сообщил о нештатной ситуации перед потерей связи. Следователи выехали на место инцидента с целью выяснения обстоятельств происшествия.