Терапевт назвала вредные привычки, которые могут влиять на результат экспресс-теста на COVID-19

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Перед сдачей экспресс-теста не стоит промывать нос и сморкаться: из-за этого результат может оказаться ложноотрицательным. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Как отметила врач, при самостоятельном взятии мазка стоит исключить факторы, которые могут повлиять на результат. Вредные привычки вряд ли могут оказать влияние, однако способны ухудшить состояние заболевшего, уверена собеседница «ВМ».

— Для чистоты эксперимента лучше не курить. Алкоголь — не думаю, что играет роль. Если человек чувствует себя больным и хочет сдать тест, то, конечно, он не должен пить алкоголь, потому что это может изменить картину заболевания, немного сгладить симптомы или, наоборот, усилить, — рассказала эксперт.

Она отметила, что перед сдачей теста крайне важно исключить любые механические воздействия на носоглотку.

В частности, не стоит прочищать нос, уверена Чернышова.

— Не нужно перед тестом ничем промывать нос и в нос закапывать. Чаще всего вирус не обнаруживается, когда перед этим человек закапал в нос какой-нибудь мирамистин или промыл морской водой. В этом случае механически вирус может быть смыт или разрушен — тогда тест будет отрицательным. По этой же причине лучше не сморкаться, — посоветовала специалист.

По словам терапевта, положительный результат практически точно доказывает, что вирус есть, а отрицательный результат не дает стопроцентной гарантии его отсутствия.

При наличии сомнений в результате экспресс-теста желательно сдать ПЦР-тест, рекомендовала эксперт. В этом случае также нужно правильно подготовиться.

— Бывает так, что человек три раза сдает такой тест и только на третий раз он оказывается положительным, когда человек начинает выздоравливать. Тоже может быть связано с тем, что тест брали как-то неправильно, не в той точке, где был вирус в этот момент. Или бывает так, что человек закапал что-то в нос, мазью намазал, высморкался — и получает отрицательный анализ, хотя симптомы похожи, — резюмировала эксперт.