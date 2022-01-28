«Если очень интересно»: Брежнева раскрыла свои параметры роста и веса

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Певица Вера Брежнева решила ответить на вопросы подписчиков, в том числе о росте и весе.

— Не совсем понимаю смысл этого вопроса. Вес не говорит ни о хорошей форме, ни о состоянии здоровья, — рассказала артистка.

Для кого-то 50 килограммов — это норма, а кому-то такое значение на весах покажется дефицитом, уточнила она. При этом Брежнева отметила в Instagram, что «если вам очень интересно», то ее рост составляет 170 сантиметров, а вес — 55 килограммов.

25 января эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, что экстремальное снижение веса чревато негативными последствиями для здоровья. Наиболее опасно при таком сценарии развитие различных дефицитов витаминов и микроэлементов, предупредила она.

Для женщин старше 60 лет особенно опасна потеря кальция, снижение его уровня в организме и истощение костной ткани, уточнила диетолог. Подобное состояние, как считает эндокринолог, приводит к истощению костной ткани. Переломы могут быть достаточно серьезными и привести к тяжелым последствиям, вплоть до инвалидности и даже гибели, заключила Филиппова.