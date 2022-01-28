Четверо мужчин похитили бизнесмена во дворе его дома в Подольске

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Подольск Карта всех событий

Генерального директора компании «Чистый город» Вячеслава Чумаченко похитили прямо во дворе его собственного дома в подмосковном Подольске. Об этом стало известно в пятницу, 28 января.

По данным СМИ, четверо мужчин в масках подъехали на черной машине с фальшивыми номерами ко двору дома Чумаченко. Выбежав из авто, они перекинулись парой фраз с 63-летним бизнесменом, после чего затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении.

Все это произошло на глазах свидетелей, которых похитители ничуть не смущались. Примечательно, что злоумышленники представились сотрудниками полиции, сообщает Telegram-канал SHOT.

В компании, гендиректором которой является Чумаченко, три соучредителя. У самого похищенного — самая большая доля в бизнесе.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору», передает Telegram-канал SHOT.

До этого сообщалось, что подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве.