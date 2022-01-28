Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Брошь в виде балеринки»: Волочкова похвасталась подарками от своего возлюбленного

Лала Манушакян

Общество
«Брошь в виде балеринки»: Волочкова похвасталась подарками от своего возлюбленного
Фото: Instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram совместное фото со своим возлюбленным Сергеем Кузнецовым после долгой разлуки. Мужчина устроил сюрприз и пришел с небольшими презентами.

Девушка похвасталась подарками, опубликовав фото. На снимке балерина держит букет роз и небольшую коробку с ювелирным изделием, сидя в обнимку с Сергеем Кузнецовым.

Она призналась, что из-за плотного графика ей редко удается спокойно встретиться и провести время с избранником.

— Сергей приехал с моими любимыми белыми розами и таким трогательным сувениром! Брошью в виде балеринки из моих любимых страз. Я бесконечно ценю внимание и искренность! Романтику и доверие. Но главной была встреча наших глаз! Вообще, когда мы вместе, вселенная словно останавливается, — уточнила артистка.

Поклонников восхитил неожиданный визит возлюбленного звезды. Они оставили под постом много приятных слов: «Я желаю только счастья вам»; «Хорошо, когда рядом любимый человек»; «Как хорошо, что вы вместе, счастья вам!».

Ранее Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете, в котором возвращалась с Мальдивских островов в Россию. Артистка начала возмущаться из-за требования бортпроводника надеть медицинскую маску.

Читайте также:
Шоу-бизнес Подарки Анастасия Волочкова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте