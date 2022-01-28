«Брошь в виде балеринки»: Волочкова похвасталась подарками от своего возлюбленного

Фото: Instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram совместное фото со своим возлюбленным Сергеем Кузнецовым после долгой разлуки. Мужчина устроил сюрприз и пришел с небольшими презентами.

Девушка похвасталась подарками, опубликовав фото. На снимке балерина держит букет роз и небольшую коробку с ювелирным изделием, сидя в обнимку с Сергеем Кузнецовым.

Она призналась, что из-за плотного графика ей редко удается спокойно встретиться и провести время с избранником.

— Сергей приехал с моими любимыми белыми розами и таким трогательным сувениром! Брошью в виде балеринки из моих любимых страз. Я бесконечно ценю внимание и искренность! Романтику и доверие. Но главной была встреча наших глаз! Вообще, когда мы вместе, вселенная словно останавливается, — уточнила артистка.

Поклонников восхитил неожиданный визит возлюбленного звезды. Они оставили под постом много приятных слов: «Я желаю только счастья вам»; «Хорошо, когда рядом любимый человек»; «Как хорошо, что вы вместе, счастья вам!».

Ранее Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете, в котором возвращалась с Мальдивских островов в Россию. Артистка начала возмущаться из-за требования бортпроводника надеть медицинскую маску.