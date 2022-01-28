Зеленский заявил о ненужности паники вокруг ситуации на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не видит особой эскалации вокруг страны.

— Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях России… Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут, — рассказал глава государства.

Он уточнил, что это не так, а также подчеркнул, что Киеву не нужна эта паника. Слухи о возможной эскалации из-за России вызвали панику на рынках, что негативно сказывается на экономике, сетует лидер.

Из-за нее инвесторы, как считает он, стали выводить средства из Украины. После начала «другого информационного пространства» они вывели 12,5 миллиарда «денег», приводит слова Зеленского РИА Новости.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.