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«Все позади»: Стас Михайлов перенес экстренную операцию

Евгений Белоусов

Общество
«Все позади»: Стас Михайлов перенес экстренную операцию
Фото: Youtube / Super

Певец Стас Михайлов, некоторое время назад пропавший из социальных сетей, перенес операцию по удалению аппендикса. Об этом сам певец рассказал в видео, опубликованном в Instagram его жены Нины в пятницу, 28 января.

Певец был экстренно прооперирован еще 19 января. Спустя несколько дней после операции Михайлова выписали из больницы, а 28 января ему сняли швы.

— Человек не застрахован от того, что может попасть в больницу, — вот и со мной это произошло. Никогда не думал, что в семье будем говорить, что у меня аппендицит, тем не менее все позади, — рассказал Михайлов.

Певец также заметил, что ему повезло, что в момент обострения аппендикса он был дома и никуда не улетал.

— Наш Стас снова с нами. Чувствует себя отлично, — подписала публикацию жена певца.

Поклонники музыканта, успокоенные новостью, пожелали Михайлову здоровья.

«Слава Богу, что все позади! Пожалуйста, никогда не болейте»; «Будьте здоровы вы и ваша семья. Любим вам безумно»; «Я молился за его здоровье, слава Богу», — поддержали Стаса Михайлова поклонники.

До этого певец Дмитрий Маликов опубликовал у себя в Instagram фото, на котором держит подросшего сына на шее. Мальчику исполнился четвертый год.

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