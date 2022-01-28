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Почти 60 животных прошли реабилитацию в московском Центре передержки в 2021 году

Евгений Белоусов

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Почти 60 животных прошли реабилитацию в московском Центре передержки в 2021 году
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

За прошедший 2021 год в московский Центр передержки диких животных поступили 120 животных, из которых 58 уже вернулись в естественную среду обитания. Об этом в пятницу, 28 января, рассказали в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что среди поступивших в Центр животных были и обитатели средней полосы России, и экзотические.

Причины попадания в Центр у зверей и птиц бывают разные. Кого-то находят на улицах, а некоторых изымают у недобросовестных владельцев, из контактных зоопарков и цирков.

В Центре животные проходят обследование и реабилитацию, после которой их отпускают в естественную среду обитания или отправляют в зоопарки. А некоторые могут остаться в Центре навсегда, найдя в нем дом.

Так, например, попавший еще в марте 2021 года в Центр маленький тигренок уже заметно подрос, превратившись в большого тигра. Кроме того, отметили в пресс-службе, он начал доверять людям.

Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

В декабре детеныш домашнего яка появился на свет в Центре воспроизводства редких видов животных столичного зоопарка под Волоколамском в Подмосковье. Специалисты установили, что это самка.

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