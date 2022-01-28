«Новый вызов»: Проценко рассказал об особенностях новой волны COVID-19

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Новая волна коронавируса отличается высоким ростом нагрузки на первичное амбулаторное звено. Об этом в пятницу, 28 января, заявил в своем Telegram-канале главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, новая волна, характерная штаммом «омикрон», показывает относительно легкое течение заболевания. Большинство больных, отметил Проценко, лечатся у терапевтов, роста госпитализаций не наблюдается.

— Это тот новый вызов, на который сейчас реагирует вся система здравоохранения в нашей стране. Поэтому столько внимания мы уделяем именно перезагрузке первичного звена, — рассказал он.

Главврач также рассказал о заседании Комиссии по здравоохранению, которое прошло в среду, 26 января. На нем, по словам Проценко, дополнительно обсуждалась программа медицинской реабилитации пациентов сроком до 2026 года.

— Договорились наладить оперативное информирование о ходе программы реабилитации, собирая информацию с мест, во всех регионах. Если потребуется, будем корректировать текущие направления, — отметил Проценко.

Он подчеркнул, что такой сбор связи поможет «держать руку на пульсе».

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До этого сообщалось, что в Москве зарегистрировано 2514 случаев заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Уточняется, что среди зарегистрированных случаев 2014 заболевших (80,1 процента) не выезжали за пределы России, а 500 случаев (19,9 процента) являются завозными и связаны с поездками в 61 страну.