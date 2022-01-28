Более 2,5 тысячи случаев «омикрона» зарегистрировали в Москве

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В Москве зарегистрировано 2514 случаев заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

— По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 27.01.2022 г. в Москве зарегистрировано 2514 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «омикрон», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди зарегистрированных случаев 2014 заболевших (80,1 процента) не выезжали за пределы России, а 500 случаев (19,9 процента) являются завозными и связаны с поездками в 61 страну.

Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию — 13,5 процента, ОАЭ — 10 процентов, Египет — 9,8 процента, Доминиканскую Республику — 6,6 процента, а также с поездками в ряд других стран.

Взрослые от 40 до 65 лет составили среди всех случаев 43 процента, а люди от 18 до 39 лет — 42 процента.

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До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 70–80 процентов от общего числа российских детей необходимо привить от коронавирусной инфекции. По его словам, детям необходима такая же защита, как и взрослым гражданам. Он уточнил, что вакцинация детей может проводиться только с согласия их родителей.