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WSJ: Санкции США против России затронут банки и суверенный долг

Иван Юминов

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WSJ: Санкции США против России затронут банки и суверенный долг
Фото: Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Санкции США в случае вторжения России на Украину коснутся госбанков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники в пятницу, 28 января.

Проработка ограничительных мер, по данным издания, находится на заключительной стадии. Среди банков, в отношении которых могут ввести меры, газета называет ВТБ.

При этом проект не содержит пунктов о «Северном потоке — 2» и системе SWIFT. Россия лучше готова к противостоянию санкциям, чем в 2014 году, поскольку меньше опирается на иностранные займы и при этом показывает достаточно высокий уровень экономического роста, отмечает WSJ.

28 января МИД России расширил список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну. Основанием для их принятия выступают бездоказательные и абсурдные обвинения, считают в ведомстве.

Москва, как уточнили в МИД, неоднократно предостерегала Брюссель от использования односторонних ограничительных мер. В связи с этим на основе принципов взаимности и паритетности Россия приняла решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд. Меры коснулись глав отдельных европейских ЧВК, представителей силовых структур, а также органов законодательной и исполнительной власти ряда стран — членов ЕС.

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