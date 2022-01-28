«Туман в голове»: иммунолог рассказал о синдромах после «омикрона»

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Проблемы неврологического характера могут появиться у переболевших штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил иммунолог Николай Крючков в пятницу, 28 января.

— У переболевших «омикроном» могут развиться респираторные, сердечно-сосудистые заболевания, но, скорее всего, чаще проявятся проблемы с центральной нервной системой. Ухудшится сон, появится туман в голове, усилятся головные боли, вегетативные расстройства, повысится тревожность, переходящая в клиническую депрессию, — рассказал специалист.

При этом данных исследований о синдромах «омикрона» пока нет, уточнил он. Возможно, уменьшится количество серьезных случаев, но в абсолютных цифрах этого не произойдет, приводит слова Крючкова Ura.ru.

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28 января профессор Николай Малышев заявил, что в России следующие недели будут тяжелыми по заражению коронавирусом. Необходимо прожить их с умом, соблюдая все защитные меры. По его словам, еще до COVID-19 после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. Вместе с новым штаммом «омикрон» количество заболевших еще больше увеличится и этот процесс продолжится дальше.