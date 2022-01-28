Женщина бросила трехлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкенте

Фото: Пресс-служба Зоопарка Ташкента

Женщина перекинула свою трехлетнюю в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Несмотря на то, что сам хищник ребенка не трону, девочка сильно пострадала от падения с высоты почти пять метров.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело за покушение на умышленное убийство. По этой статье матери пострадавшей девочки грозит срок от пятнадцати до двадцати пяти лет или пожизненного лишения свобод, — говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, медведь по имени Зузу не тронул девочку, а только подошел к упавшему ребенку и понюхал ее. Полсе этого работники зоопарка заманили хищника во внутреннее помещение вольера.

— Этот случай характеризует нашего медведя Зузу, как уравновешенного хищника, который не имеет озлобленности по отношению к человеку, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что сотрудники Росгвардии в Москве вернули родителям семнадцатилетнюю дочь, которая не смогла самостоятельно найти дорогу домой. Девушка рассказала, что не смогла дозвониться до родителей и не понимает, куда ей идти, так как она плохо ориентируется на местности.