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«Серебряные коньки» получили премию «Золотой орел» за лучший фильм

Евгений Белоусов

Общество
«Серебряные коньки» получили премию «Золотой орел» за лучший фильм
Фото: https://kinoacademy.ru/

Фильм режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки» стал обладателем кинематографической премии «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм». Об этом стало известно в пятницу, 28 января.

Церемония вручения премии проходит в пятницу в павильоне № 1 киноконцерна «Мосфильм». За премию в этой номинации также боролись картины: «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Огонь» Алексея Нужного, «Уроки Фарси» Вадима Перельмана и «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, передает РИА Новости.

События фильма разворачиваются в 1899 году в рождественском Петербурге. Картина рассказывает историю сына фонарщика Матвея и дочери крупного сановника Алисы.

Также премию как лучшая актриса года получили Мария Аронова за роль в фильме «Пара из будущего». Филипп Янковский получил «Золотого орла» за роль в фильме «Иван Денисович». За этот же фильм премию получил и Глеб Панфилов как лучший режиссер.

Премия «Золотой орел» учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году.

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