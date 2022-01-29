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В посольстве РФ заявили о подстрекательстве США Киева в отношении Донбасса

Михаил Алимов

В мире
В посольстве РФ заявили о подстрекательстве США Киева в отношении Донбасса
Фото: president.gov.ua

США подстрекают Украину к нападению на Донбасс, поставляя Киеву летальное оружие. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.

По словам представителя дипмиссии, американское оружие поставляется на Украину под предлогом возможного нападения Россией на соседнее государство. Сотни тонн оружия, поставляемые Киеву, по факту становятся подстрекательством к необдуманным действиям в отношении Донбасса, уверены в посольстве.

— При этом очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса. Сегодня #ВСУ открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска, — говорится в заявлении посольства РФ в Facebook.

Сотрудники дипмиссии в очередной раз призвали Вашингтон повлиять на украинскую сторону и заставить их выполнять Минские соглашения, вместо насильственной ассимиляции русскоязычного населения, которое происходит в зоне Донбасса.

Накануне представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что Киев перебрасывает к Донбассу три наиболее боеготовые бригады. Он отметил, что руководство «Украинской железной дороги», согласно распоряжению украинских властей, должно с 3 по 10 февраля подать составы для переброски войск на станции Белая Церковь, Коломыя и Львов. Бригады полностью укомплектованы снаряжением, оружием и прошли боевое слаживание, резюмировал представитель ДНР.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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