США могут ввести санкции для ослабления промышленного потенциала России

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Возможные санкции США в случае российского «вторжения» на Украину затронут промышленность и не должны сказаться на потребителях. Они снизят промышленный потенциал страны. Об этом в субботу, 29 января, заявил член Совета национальной безопасности (СНБ) США Питер Харрелл.

Речь идет о «калечащих» санкциях, которые должны снизить производственные мощности России и уменьшить ее промышленный потенциал. В частности, они будут введены против крупнейших финансовых страны и вызовут отток капитала и инфляцию. Кроме того, будут предприняты меры в области экспорта, которые ослабят промышленность не сразу, а в долгосрочной и среднесрочной перспективах. Также санкции коснутся банков, которые должен начинать спасать Центральный банк РФ, передает Reuters.

Накануне сообщалось, что санкции США в случае вторжения России на Украину коснутся госбанков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Проработка ограничительных мер, по данным издания WSJ, находится на заключительной стадии. Среди банков, в отношении которых могут ввести меры, газета называет ВТБ. При этом проект не содержит пунктов о «Северном потоке — 2» и системе SWIFT. Россия лучше готова к противостоянию санкциям, чем в 2014 году, поскольку меньше опирается на иностранные займы и при этом показывает достаточно высокий уровень экономического роста

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.