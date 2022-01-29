«Добро пожаловать в семью Байден»: президент США завел кошку в Белом доме

Фото: twitter/@POTUS

Президент США Джо Байден поделился радостной новостью — в Белом доме теперь обитает новый питомец. Фотографией кошки по имени Уиллоу президент поделился в своем аккаунте в Twitter.

— Добро пожаловать в семью Байден, Уиллоу! — написал Байден.

Welcome to the Biden family, Willow! pic.twitter.com/MXLmjhNxBr — President Biden (@POTUS) January 28, 2022

У кошки зеленые глаза и серо-белый окрас. По информации в СМИ, питомице два года. Кличку она получила в честь родного города первой леди страны Уиллоу-Гроув. Байден впервые встретился с этой кошкой еще в 2020 году, когда она выскочила на сцену и прервала его предвыборную речь в Пенсильвании, сообщил пресс-секретарь Джилл Байден Майкл Лароса. Таким образом Уиллоу стала первой кошкой в Белом доме с 2009 года. Тогда умерла питомица экс-президента США Джорджа Буша по кличке Индия.

10 января сообщалось, что кота, которого якобы держал на руках президент России Владимир Путин, продают за 9,5 миллиона рублей. Занимается сделкой предприимчивый житель города Богородицы Тульской области. Он выложил соответствующее объявление в декабре и, судя по выросшей стоимости, котик пользуется популярностью. С момента публикации объявления животное успело подорожать на три миллиона рублей.