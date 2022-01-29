Украинцы вышли на митинг у здания Рады с требованиями не допустить войны с Россией

Фото: president.gov.ua

В Киеве состоялся митинг у стен Верховной рады Украины. Протестующие требовали от украинского президента Владимира Зеленского не начинать войну с Россией. Об этом в субботу, 29 января, сообщает газета «Вести.ua».

Как отмечает издание, участники акции собрались на улице у здания госоргана с плакатами. Они хотят донести до властей свою позицию по вопросу возможной войны с Россией. В частности, заметно митингующих с плакатами «Хватит мямлить», «Прекрати издеваться над народом», адресованных лично Зеленскому.

Также украинцы требуют прекратить раздувать тему войны. Доказывают это баннеры с надписями «Мы против войны с Россией» и «Нет войне с Россией». Организаторы акции рассказали изданию, что жители города напуганы и начали скупать в магазинах продовольствие. У пожилых людей наблюдаются проблемы со здоровьем из-за нервной обстановки в стране.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.

За день до этого заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Она рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.