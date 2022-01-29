Новый маршрут с аудиогидом доступен по историческому району Зарядье

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столичном районе Зарядье появился новый туристический маршрут с аудиогидом. Доступен он на портале «Узнай Москву» и называется «Зарядье — от первых ремесленников до бумажной архитектуры».

— Зарядье — один из древнейших районов Москвы с богатейшей историей и уникальными памятниками архитектуры. Маршрут включает в себя 14 остановок и составлен так, чтобы горожане смогли познакомиться и с сохранившимися в районе историческими постройками, и с современными сооружениями, — сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

Маршрут дополнен аудиогидом, фотографиями и краткими описаниями достопримечательностей. С помощью приложения или на портале экскурсию можно пройти онлайн.

Маршрут начнется у станции метро «Китай-город», затем через улицу Варнавку, церковь Георгия Победоносца на Псковской горе, палаты бояр Романовых, мужской Знаменский монастырь, палаты Старого Английского Двора, церкви Максима Блаженного и Великомученицы Варвары к зданию Старого Гостиного Двора. Финальной точкой путешествия станет парк «Зарядье», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что тысяча российских организаций стали участниками цифрового туристического сервиса Russpass. Среди них туроператоры, экскурсионные бюро, заведения общественного питания, гостиницы и многие другие представители сферы туризма.