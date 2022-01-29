Два завода по экологичной переработке илового осадка появятся в Москве

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В столице построят два завода по экологичной переработке илового осадка сточных вод. Они находятся в стадии проектирования и будут возведены за счет инвесторов, которые вложат в проект 27 миллиардов рублей. Об этом в субботу, 29 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В феврале прошлого года Москва подписала первое концессионное соглашение в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 20,5 лет. Оно предполагает строительство двух заводов по переработке илового осадка сточных вод. Частные вложения составят около 27 миллиардов рублей, — рассказал он.

По его словам, денег из бюджета их строительство не потребует, а после реализации проекта все права на заводы будут принадлежать городу. Компания-инвестор будет термически обрабатывать ил, а затем утилизировать. Его остатки используются при производстве цемента, как биотопливо.

— Под размещение заводов город передаст инвестору земельные участки на территории очистных сооружений. За 3,5 года предприниматель должен построить предприятия, а затем эксплуатировать их на протяжении 17 лет. Объекты будут соответствовать высоким экологическим стандартам, — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, с помощью концессий в равной степени учитываются интересы всех сторон — города, бизнеса и обычных москвичей. Столица получит готовый объект без вложения средств, а инвестор будет получать доход от его эксплуатации. Всего в Москве заключено концессионных соглашений на сумму более 118 миллиардов рублей, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что за 2022 год в России уничтожат 15 свалок и 10 наиболее опасных объектов. При этом в стране выявлено около двух тысяч объектов с признаками накопленного вреда окружающей среде (НВОС). Больше всего таких объектов в Ставропольском крае, где их обнаружено 262.