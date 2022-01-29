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Чирка-свистунка заметили на территории музея-заповедника «Царицыно»

Михаил Алимов

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Чирка-свистунка заметили на территории музея-заповедника «Царицыно»
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В столице заметили краснокнижную утку, находящуюся под угрозой исчезновения. Чирка-свистунка обнаружили специалисты Мосприроды на территории музея-заповедника «Царицыно».

В прошлом году единичные птицы встречались на Яузе и на прудах в парке территории музея-заповедника «Царицыно».

— Свистунки — перелетные для нашей местности утки, но немного птиц остается зимовать в городе. Свое название они получили по характерным звукам самцов, которые в процессе ухаживания за самкой свистят, пригнув голову к воде. Постоянные пары эти утки создают осенью или на зимовке на юге либо уже весной. Любят селиться на мелких, сильно заросших водоемах и болотах вблизи леса, — рассказал орнитолог Мосприроды Николай Кудрявцев.

Эти птицы довольно миниатюрны, настороженно относятся к людям и стараются держаться среди других водоплавающих птиц. Обычно питаются моллюсками, червями, насекомыми и ракообразными, но зимой переходят на растительную пищу, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском, вылупился птенец краснокнижного розового пеликана. Малыш появился на свет в специальном инкубаторе. В столичном зоосаде специалисты стараются создать резервную популяцию этого вида, так как розовые пеликаны занесены в Международную красную книгу.

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