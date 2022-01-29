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Мишустин поздравил Московскую Филармонию со 100-летием

Михаил Алимов

Общество
Мишустин поздравил Московскую Филармонию со 100-летием
Фото: Правительство РФ

Московская Филармония остается символом красоты и величия музыкального искусства. Об этом в субботу, 29 января, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин и поздравил ее коллектив со 100-летием учреждения.

— Сегодня Московская филармония – символ красоты и величия музыкального искусства. Одна из крупнейших концертных организаций мира, которая воплощает на сцене самые смелые замыслы, радует публику симфоническими концертами, театрализованными постановками и танцевальными выступлениями, а также осуществляет онлайн-проекты, — передает его слова РИА Новости.

Филармония объединила в себе ярких и талантливых личностей, которые с успехом воплощают различные проекты. В том числе и занимающиеся музыкальным воспитанием молодежи. Среди таких Мишустин особенно выделил «Домашний сезон».

Коллектив филармонии во все времена звучал великолепно. Что в годы Великой Отечественной войны, что в современности, считает премьер.

— Ваш замечательный коллектив объединяет профессионалов высокого класса, людей талантливых, творчески одаренных, бесконечно преданных искусству. Этот замечательный юбилей вы встречаете новыми интересными программами и концертами. Уверен, что они станут запоминающимися событиями, подарят незабываемые впечатления всем, кто придет поздравить Московскую филармонию, — поздравил он коллектив.

Мишустин пожелал ему творческих удач, несмолкаемых аплодисментов и вдохновения.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 25 января, поздравил российских учащихся высших учебных заведений с Днем студента. Российские студенты традиционно отмечают свой праздник 25 января — в Татьянин день. Официально День российского студенчества внесен в календари с 2005 года.

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