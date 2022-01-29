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Самолет МиГ-31 выкатился за полосу в Новгородской области

Михаил Алимов

Происшествия
Самолет МиГ-31 выкатился за полосу в Новгородской области
Фото: Минобороны РФ

В Новгородской области российский истребитель МиГ-31 выкатился за пределы полосы во время взлета. Никто не пострадал. Об этом в субботу, 29 января, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— 29 января с. г. в Новгородской области во время взлета для совершения планового полета в результате технической неисправности самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал, — передают сообщение «Известия».

На месте инцидента работает комиссия Воздушно-космических сил России. После устранения возможных неисправностей истребитель вернут в строй.

10 января в международном аэропорту Белгорода пассажирский самолет «Сухой Суперджет» (SSJ-100) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. В пресс-службе аэропорта уточнили, что инцидент произошел с бортом авиакомпании Red Wings, который вылетел из Домодедова. Самолет SSJ-100 приземлился в Белгороде в 10:47 по московскому времени. В момент происшествия на борту самолета находились 47 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

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