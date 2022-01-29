Клуб в центре Москвы могут закрыть на 90 суток из-за нарушения антиковидных мер

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Басманный переулок, 8с1 Карта всех событий

В столице могут закрыть на 90 суток клуб IZI Moscow из-за нарушения антиковидных мер. Заведение находится в 1 строении дома №8 в Басманном переулке.

— В ходе проверки выявлены нарушения в клубе IZI Moscow по адресу: Басманный переулок, 8, строение 1. В заведении не соблюдался масочный режим, грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования, не соблюдались санитарно-гигиенические меры, — говорится в сообщении Telegram-канала «Московские новости».

Отмечается, что за такие нарушения владельцы клуба могут выплатить до 300 тысяч рублей. Если при этом был нанесен вред здоровью или жизни человека, то сумма штрафа увеличится до миллиона рублей, а клуб могут опечатать на срок до 90 дней.

До этого главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский заявил, что в центре столицы могут закрыть на 90 суток сразу пять ресторанов из-за нарушений эпидемиологических требований. По его словам, сотрудники ОАТИ совместно с полицией проверили, как объекты общепита соблюдают антиковидные меры. В результате мониторинга нарушения выявили в пяти ресторанах: Lucky Izakaya Bar, Pino, Loro, Pinch, Koji. Сотрудники указанных заведений не использовали средства индивидуальной защиты или делали это ненадлежащим образом.