Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Клуб в центре Москвы могут закрыть на 90 суток из-за нарушения антиковидных мер

Михаил Алимов

Происшествия
Клуб в центре Москвы могут закрыть на 90 суток из-за нарушения антиковидных мер
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Басманный переулок, 8с1 Карта всех событий

В столице могут закрыть на 90 суток клуб IZI Moscow из-за нарушения антиковидных мер. Заведение находится в 1 строении дома №8 в Басманном переулке.

— В ходе проверки выявлены нарушения в клубе IZI Moscow по адресу: Басманный переулок, 8, строение 1. В заведении не соблюдался масочный режим, грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования, не соблюдались санитарно-гигиенические меры, — говорится в сообщении Telegram-канала «Московские новости».

Отмечается, что за такие нарушения владельцы клуба могут выплатить до 300 тысяч рублей. Если при этом был нанесен вред здоровью или жизни человека, то сумма штрафа увеличится до миллиона рублей, а клуб могут опечатать на срок до 90 дней.

До этого главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский заявил, что в центре столицы могут закрыть на 90 суток сразу пять ресторанов из-за нарушений эпидемиологических требований. По его словам, сотрудники ОАТИ совместно с полицией проверили, как объекты общепита соблюдают антиковидные меры. В результате мониторинга нарушения выявили в пяти ресторанах: Lucky Izakaya Bar, Pino, Loro, Pinch, Koji. Сотрудники указанных заведений не использовали средства индивидуальной защиты или делали это ненадлежащим образом.

Читайте также:
заведение Москва ограничительные меры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте