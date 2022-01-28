Пяти ресторанам в центре Москвы грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В центре столицы могут закрыть на 90 суток сразу пять ресторанов из-за нарушений эпидемиологических требований. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

По его словам, сотрудники ОАТИ совместно с полицией проверили, как объекты общепита соблюдают антиковидные меры. В результате мониторинга нарушения выявили в пяти ресторанах: Lucky Izakaya Bar, Pino, Loro, Pinch, Koji. Сотрудники указанных заведений не использовали средства индивидуальной защиты или делали это ненадлежащим образом.

— Обеденные столы размещены на расстоянии менее 1,5 метра между посадочными местами. Кроме того, не было организовано проведение термометрии и «недопуск» к обслуживанию посетителей при повышенной температуре, — рассказал Поплавский.

Он также добавил, что ресторанам грозит штраф в 300 тысяч рублей. А если выяснится, что в результате подобного режима работы причинен вред здоровью человека, штраф может возрасти до одного миллиона рублей или же клуб могут закрыть на 90 дней.

До этого сообщалось, что на юге столицы могут закрыть на 90 дней клуб «Главclub» за несоблюдение эпидемиологических требований. В клубе состоялся концерт группы Ssshhhiiittt!, во время которого посетители не соблюдали требования санитарной безопасности.