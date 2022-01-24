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Клуб «Главclub» могут закрыть на три месяца за несоблюдение мер санитарной безопасности

Илья Ашуров

Происшествия
Клуб «Главclub» могут закрыть на три месяца за несоблюдение мер санитарной безопасности
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Орджоникидзе, 11с1 Карта всех событий

На юге столицы могут закрыть на 90 дней клуб «Главclub» за несоблюдение эпидемиологических требований. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

Накануне в клубе состоялся концерт группы Ssshhhiiittt!, во время которого посетители не соблюдали требования санитарной безопасности. В Сети появилось видео с мероприятия.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

Посетители концерта не соблюдали социальную дистанцию, а также не использовали средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.

— Одновременно на концертной площадке, по визуальной оценке, находилось более двух тысяч человек, что физически не позволяло организаторам обеспечить на площадке соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, — рассказал Романов.

По его словам, клубу грозит штраф в 300 тысяч рублей. А если выяснится, что в результате подобного проведения мероприятия причинен вред здоровью человека, штраф может возрасти до одного миллиона рублей или же клуб могут закрыть на 90 дней.

До этого сообщалось, что в столице на 90 дней могут закрыть торговый центр «Калита» в Ясеневе из-за нарушения мер санитарной безопасности.

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