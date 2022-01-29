Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). На должность заступит Алексей Дружинин. Об этом в субботу, 29 января, сообщили в пресс-службе кабмина.

— Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Алексей Дружинин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — передает сообщение РИА Новости.

Алексей Дружинин родился в 1973 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». В 2004–2005 годах был начальником правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. После этого работал в Министерстве транспорта. Является государственным советником второго класса.

Его предшественник проработал на должности менее года. В мае 2021 года Мишустин назначил главой Росжелдора Игоря Коваля.