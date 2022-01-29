Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора

Михаил Алимов

Общество
Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). На должность заступит Алексей Дружинин. Об этом в субботу, 29 января, сообщили в пресс-службе кабмина.

— Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Алексей Дружинин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — передает сообщение РИА Новости.

Алексей Дружинин родился в 1973 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». В 2004–2005 годах был начальником правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. После этого работал в Министерстве транспорта. Является государственным советником второго класса.

Его предшественник проработал на должности менее года. В мае 2021 года Мишустин назначил главой Росжелдора Игоря Коваля.

Читайте также:
Россия Железные дороги Михаил Мишустин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте