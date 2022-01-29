Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Реконструкция стадиона «Москвич» завершена более чем на 90 процентов

Михаил Алимов

Город
Реконструкция стадиона «Москвич» завершена более чем на 90 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 46/15 Карта всех событий

В столице почти завершены работы по реконструкции стадиона «Москвич». Сооружение обновлено более чем на 90 процентов. Об этом в субботу, 29 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На стадионе «Москвич» завершаются основные работы по реконструкции. В настоящий момент степень готовности объекта уже превышает 90 процентов. Полностью готов фасад, смонтировано оборудование в стрелковой галерее, ведутся пусконаладочные работы, — рассказал он.

В ближайшее время должны завершить всю внутреннюю отделку, а весной специалисты закончат с покрытием беговых дорожек, устройством газонов и благоустройством территории. После завершения реконструкции вместимость стадиона увеличится на 20 процентов и составит 4,2 тысячи человек. Также там можно будет проводить профессиональные футбольные матчи. Будет место и для легкоатлетических турниров.

Отличительной особенностью стадиона станут его трибуны. Там покрасят сектора в цвета олимпийских колец — синий, черный, красный, желтый, зеленый.

До этого Бочкарев заявил, что специалисты на 25 процентов завершили реконструкцию улицы Барклая на западе столицы. Он отметил, что в настоящий момент строители продолжают монтировать пролетные строения путепровода через первый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-1) и обустраивать два подземных пешеходных перехода. Один из них расположится возле пересечения Багратионовского проезда и улицы Олеко Дундича, а другой — недалеко от улицы Барклая.

Читайте также:
Реконструкция Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте