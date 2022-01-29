Реконструкция стадиона «Москвич» завершена более чем на 90 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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В столице почти завершены работы по реконструкции стадиона «Москвич». Сооружение обновлено более чем на 90 процентов. Об этом в субботу, 29 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На стадионе «Москвич» завершаются основные работы по реконструкции. В настоящий момент степень готовности объекта уже превышает 90 процентов. Полностью готов фасад, смонтировано оборудование в стрелковой галерее, ведутся пусконаладочные работы, — рассказал он.

В ближайшее время должны завершить всю внутреннюю отделку, а весной специалисты закончат с покрытием беговых дорожек, устройством газонов и благоустройством территории. После завершения реконструкции вместимость стадиона увеличится на 20 процентов и составит 4,2 тысячи человек. Также там можно будет проводить профессиональные футбольные матчи. Будет место и для легкоатлетических турниров.

Отличительной особенностью стадиона станут его трибуны. Там покрасят сектора в цвета олимпийских колец — синий, черный, красный, желтый, зеленый.

До этого Бочкарев заявил, что специалисты на 25 процентов завершили реконструкцию улицы Барклая на западе столицы. Он отметил, что в настоящий момент строители продолжают монтировать пролетные строения путепровода через первый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-1) и обустраивать два подземных пешеходных перехода. Один из них расположится возле пересечения Багратионовского проезда и улицы Олеко Дундича, а другой — недалеко от улицы Барклая.