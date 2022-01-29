Путин рекомендовал столичным властям обеспечить беспрепятственный доступ к дому Анны Монс

Фото: Администрация президента РФ

Россия, Москва, Бауманская улица, 53с8 Карта всех событий

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Москвы обеспечить визуальный и непосредственный доступ к объекту культурного наследия — дому Анны Монс на Бауманской улице. Соответствующая рекомендация в субботу, 29 января, опубликована в перечне поручений президента на сайте Кремля.

— Рекомендовать правительству Москвы в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принять меры по обеспечению визуального и непосредственного доступа к объекту культурного наследия федерального значения «Палаты (Дом Анны Монс), XVII в.», расположенному по адресу г. Москва, ул. Бауманская, д. 53, стр. 8, — говорится на сайте.

До этого городские власти направили 250 миллионов рублей на благоустройство территории Ржевского мемориала Советскому солдату. Соответствующее постановление подписал во вторник, 25 января, мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно документу, в рамках благоустройства предусмотрено строительство павильона для посетителей общей площадью более тысячи квадратных метров. На прилегающих территориях специалисты высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и обновят систему освещения и ливневой канализации.