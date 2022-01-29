Россиянам рассказали, что делать, если коронавирус застал в путешествии

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Коронавирус все сильнее распространяется в мире и может настигнуть даже во время путешествий. Заместитель генерального директора туристической компании Tez Tour Владимир Каганер рассказал, что делать, если человек получил положительный тест на COVID-19 за границей.

Если турист поехал по путевке, то ему не о чем переживать. Все отдыхающие автоматически застрахованы при ее приобретении без дополнительных опций. Они нужны, чтобы потом иметь возможность покрыть расходы при отмене тура или получить юридическую поддержку за границей.

— Помощь при COVID-19 включена по умолчанию в самую обычную страховку, не расширенную. Никаких страшных последствий быть не может, все это покрывается страховкой, — рассказал он Пятому каналу.

В случае подтвержденного коронавируса за границей путешественнику предложат остаться в отеле и проходить там лечение. При условии, что там есть специализированное помещение. Если ему станет хуже, тогда туриста направят в ближайшую больницу. В самолет его не пустят, естественно.

— Конечно, его не пустят в самолет, поэтому и просят приобретать вот эти дополнительные виды страховок, которые если вдруг у вас окончился срок путешествия, и вы еще на неделю задержались, покрывают этот возврат не по приобретенному билету, а на более долгий срок, — отметил Каганер.

До этого представители турфирм рассказали, как изменились предпочтения россиян из-за «омикрона». Например, они не стремятся покупать путевки заранее и оформляют страховку от невыезда. Последняя услуга стала очень популярной во время пандемии.