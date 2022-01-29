Путин поручил проанализировать закон об иноагентах до 1 мая

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, которые выполняют функции иноагентов. Анализ необходимо провести до 1 мая. Соответствующее поручение разместили в субботу, 29 января, в перечне поручений на сайте Кремля.

— Проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека законодательство РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, — говорится на сайте.

В поручении значится, что будут рассмотрены части, которые касаются исключения данных организаций из перечня.

Президент отметил, что при необходимости можно внести предложение об изменении закона.

Ответственными за выполнение поручения назначены министр юстиции Константин Чуйченко, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, советник президента Валерий Фадеев и глава СЖР Владимир Соловьев.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что закон об иностранных агентах разработан с целью обезопасить РФ от постороннего вмешательства. Из-за этого среди журналистов не должно быть иноагентов.