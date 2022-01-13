Володин высказался по поводу журналистов-иноагентов в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Закон об иностранных агентах разработан с целью обезопасить РФ от постороннего вмешательства. Из-за этого среди журналистов не должно быть иноагентов. Такое мнение выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в четверг, 13 января, в честь Дня печати.

— Что касается иностранных агентов — конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства. Здесь много вопросов и к самому сообществу, вы возьмите, сами для себя определите, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек, — заявил спикер Госдумы в личном блоге в Telegram.

13 января в России празднуется День печати. В эту честь спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко отметила, что учиться на журналистов идут люди, обладающие талантом и неравнодушием. Также она поздравила всех сотрудников СМИ с профессиональным праздником — Днем российской печати, который отмечается в стране 13 января. Матвиенко подытожила, что печатное слово всегда имело огромное значение для миллиона людей, потому как оно помогает найти ответы на самые сложные вопросы современного общества.