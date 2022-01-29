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Заплутавшего тигренка ищут в Дмитровском районе Подмосковья

Михаил Алимов

Общество
Заплутавшего тигренка ищут в Дмитровском районе Подмосковья
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В деревне Ермолино Дмитровского городского округа обнаружены следы заплутавшего тигренка. Его ищут. Об этом в субботу, 29 января, сообщили в пресс-службе Минприроды Московской области.

— В Дмитровском городском округе (Ермолино) обнаружены следы крупного животного породы кошачьи, возможно, тигренка, — передает сообщение РИА Новости.

На месте работает полиция и инспекторы охотнадзора. Они обнаружили следы тигренка и отправились на поиски. Всех местных жителей уже предупредили и попросили не приближаться к детенышу. При его появлении необходимо сразу же набрать по телефону 112.

Накануне специалисты «Мособлпожспаса» вытащили из воды молодую лосиху, которая провалилась в полынью в районе поселка Запрудня Талдомского округа. Вызов поступил в единую службу спасения «Система-112» от местных жителей. Они заметили, что дикое животное провалилось под лед и не может выбраться на поверхность водоема.

Один из спасателей, обмотав себя веревкой, направился к животному, теряющему силы в ледяной воде. Он закрепил на лосихе трос, а затем спасатели вытянули животное в безопасное место. Чтобы восстановить кровообращение, работники противопожарно-спасательной службы массировали замерзшее животное в течение часа. После того как лосиха пришла в себя, ее передали егерям.

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