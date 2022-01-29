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Андрей Бочкарев: При строительстве восточного участка БКЛ применяется 4D-планирование

Анастасия Колоскова

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Андрей Бочкарев: При строительстве восточного участка БКЛ применяется 4D-планирование
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Большая кольцевая линия Карта всех событий

Работы по строительству восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро координируются при помощи технологии 4D-планирования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— При строительстве восточного участка БКЛ активно применяются цифровые технологии. Созданы детальные 3D-модели всех четырех станций — «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». При возведении станции «Печатники» нам также помогает визуальное 4D-планирование, то есть совмещение 3D-моделей объектов с детальными графиками работ, — рассказал заммэра.

По его словам, технология используется и при возведении некоторых притоннельных сооружений.

Андрей Бочкарев отметил, что цифровые модели позволяют увидеть в режиме реального времени фактически выполненные работы. Он добавил, что благодаря визуализации уже построенных участков наиболее важных объектов возможно эффективно и быстро планировать и распределять технику, трудовые ресурсы и материалы в соответствии с актуальными потребностями, пишет агентство городских новостей «Москва».

26 января Андрей Бочкарев анонсировал начало строительства пассажирской платформы станции «Рижская» БКЛ.

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