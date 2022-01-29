В РПЦ призвали запретить магазины для взрослых

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В России следует запретить интим-магазины, которые представляют собой не что иное, как «узаконенный разврат». Такого мнения придерживается глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

— Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены. <...> Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной — мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах, а такие так называемые магазины для взрослых не что иное, как узаконенный разврат, — заявил представитель РПЦ в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Митрополит в то же время отметил, что церковь не может диктовать государственным властям свои условия и заставить их закрыть подобные заведения, а лишь дает советы и предостерегает верующих. Он назвал непозволительным посещение таких магазинов для прихожан.

28 января председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов заявил, что в России необходимо создать единый реестр лиц, склонных к педофилии. Он должен вестись правоохранительными органами и включать в себя лиц с диагнозом «педофилия», а также фигурантов соответствующих уголовных дел.